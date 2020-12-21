شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة عن بعد للمبتعثين حتى نهاية الفصل الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

- صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط بدون المرافقين

- تفويض نائب الوزير للجامعات للموافقة على طلبات التأجيل

أصدر وزيرالتعليم توجيه ،باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

كما وجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد؛ على أن يرفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لمعالي الوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين. كما تم تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل.