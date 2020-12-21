شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على تقرير نشاط جمعية التنمية الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية) عبدالله السهيل، وأعضاء مجلس الإدارة .

وأستمع سمو محافظ الأحساء الرئيس الفخري للجمعية إلى شرحاً عن إنجازات الجمعية قدمه رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء، في مجالات الإرشاد والإصلاح الأسري على وجه الخصوص، وإنجازات معهدي التنمية الأسرية العالي للتدريب (رجال ونساء)، مشيداً سموه بجهود الجمعية وأثرها الكبير في الحفاظ على كيان الأسرة واحتواء الخلافات ومعالجة المشكلات بما يسهم في استقرارها.

واطلع سموه على تقرير إنجاز الجمعية على مستوى المملكة قدمه مدير وحدة العمل المؤسسي في الجمعية ممدوح الذكر الله بمناسبة حصولها على المركز الأول في جائزة التميز المؤسسي في العمل الخيري في مجال المنشآت الاجتماعية والإغاثية الكبيرة في دورتها الرابعة لعام 2020م، مثمناً سموه الخدمات التي تؤديها الجمعية على مستوى المحافظة والمملكة.