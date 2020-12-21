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أمير تبوك يستقبل باحثين تبنت مجموعة العشرين بحوثهما العلمية
من منسوبي جامعة تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي يرافقه الأستاذ المشارك بكلية العلوم بقسم الكيمياء بجامعة تبوك الدكتور محمد بن عيسى الأحمدي والأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الأحياء بجامعة تبوك الدكتورة عائشة بنت محمد العطوي، اللذين تبنت مجموعة العشرين مساهمتهما البحثية في مجموعة الفكر T20.
وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالجميع، مهنئًا عضوي الجامعة بحصول بحثيهما ” تبني الابتكار لمواجهة تحديات نظم الغذاء ” و” كوفيد- ۱۹ : منبه للارتقاء بالاستثمارات في النقل المستدام ” على ثقة مجموعة العشرين بمسارها الفكري، مشيدًا بالكفاءات من أبناء وبنات الوطن والمراكز البحثية الوطنية وقدرتها على الوصول إلى أعلى المستويات المنافسة عالميًا.
وثمن أمير تبوك الجهود العلمية والتعليمية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في قمة العشرين وفي أبحاث تمس المجتمع والواقع والتي تجسد دعم القيادة الرشيدة _ أيدها الله _ للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان مضيفا أن للبحوث المسبقة دور كبير ومهم في معالجة أي قضية منوها بمشاركة المرآه السعودية في كافة المجالات ودورها الحيوي بالمجتمع ووصولها إلى مراحل متقدمة تبوأت مناصب قيادية متمنيًا لهما مزيدًا من التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.
من جهتما أعرب عضوًا هيئة التدريس بجامعة تبوك عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه بالمنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها تميزًا على مستوى العالم، مؤكدين حرصهما وزملاءهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن كما عبر رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لدعمه ومتابعة سموه المستمرة لمسيرة الجامعة.
يذكر أن مجموعة الفكر T20 إحدى المجموعات الرئيسية في قمة العشرين G20 المهتمة بوضع السياسات وحل مشاكل العالم، والتي استقطبت العديد من المشاركات العالمية حيث وصل عدد البحوث المشاركة 146 موجزة بحثية من أكثر من 600 باحث من مختلف دول العالم.
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