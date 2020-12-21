شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني بالرياض ينظم اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (عطاء وطن) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظم المستشفى السعودي الألماني بالرياض بالتعاون مع مجموعة دايموند السعودية يوم التطوع العالمي والسعودي، والذي أقيم في صالة الاستقبال الرئيسية للمستشفى، وتضمن البرنامج عدة مواقع لجهات تطوعية مشتركة إضافة إلى شجرة حملات المستشفى التطوعية خلال العام، وتسجيل كلمة التطوع للزوار. وقام الدكتور محمد الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بجولة في المركز التخصصي لتثقيف المرضى رافقه خلالها الدكتور معتق الشهراني الرئيس التنفيذي للمستشفى وعدد من مديري إدارة الفرع الذين تجولوا في أركان المعرض الذي تضمن المنصة الرئيسية لتسجيل التطوع وركن رسم خاصا بمتطوعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وركن جمعية كيان للأيتام، ومن ثم تكريم المشاركين من الوزارة الأستاذ علي القباني نائب المدير العام والأستاذة نوف الدوسري مديرة المسؤولية المجتمعية ومجموعة دايموند السعودية، إضافة إلى المتطوعين. وقال مديرعام فرع الوزارة بمنطقة الرياض إننا سعداء بمنظومة العمل مع القطاعات الخاصة ويعتبر المستشفى السعودي الألماني شريكا إستراتيجيا لنا في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع، كما نعمل على تفعيل مشاريع ومبادرات أخرى تهدف لتشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع.

وعبر الدكتور معتق عن شكره لحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية، وقدر دعم الوزارة في جميع الحملات التثقيفية والتوعوية والتطوعية الكثيرة التي نقوم بها لخدمة المجتمع وخلق مجتمع صحي آمن، وإطلاق مبادرات وندوات تساعد في تقارب الآراء، وإثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة.