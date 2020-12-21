شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية في 10 مناطق.. تجنبوا السيول واتبعوا التعليمات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من غد (الثلاثاء) حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة الحدود الشمالية) بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
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