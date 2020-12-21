السعودية | "سيدة البحر".. يمثل السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار

شكرا لقرائتكم "سيدة البحر".. يمثل السعودية رسمياً في مسابقة الأوسكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الأفلام السعودية ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثل السعودية رسمياً، في مسابقة الأوسكار المقبل عن فئة أفضل فيلم دولي، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة متخصصة.

وسيدخل الفيلم في منافسة مع الأفلام المرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 93 الذي سيُقام في 25 أبريل 2021م.

فيلم سيدة البحر

وكان فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، قد عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسا السينمائي العريق وحاز من خلاله جائزة “فيرونا” للتعبير الإبداعي، كما عرض في مهرجانات دولية أخرى، إلى جانب عرضه داخل المملكة في صالات السينما التجارية، وهو يروي – في قالب بصري جمالي – حكاية فتاة تسعى لمواجهة أسطورة شعبية تتحكم في مصيرها.

من فيلم سيدة البحر

وعن ترشيح فيلمها لتمثيل السعودية في مسابقة الأوسكار، قالت شهد أمين: "لقد تجاوز ذلك أفضل توقعاتي، خاصة كمخرجة عربية"، مضيفة أنها صنعت فيلم “سيدة البحر” من أجل أن يكون ممتعاً، وتتم مشاهدته من قبل الكثيرين ليصبح محفزاً للحوار حول أدوار النساء في المجتمع والعالم العربي.