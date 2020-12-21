شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من التعليم بشأن دراسة المبتعثين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، توجيهًا عاجلًا بشأن استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد.

وتضمن التوجيه الصادر من وزير التعليم على استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وكان وزير التعليم نقل لدول مجموعة العشرين تجربة بلاده في التعليم في أثناء أزمة كورونا، قائلاً:" قررنا إقفال المدارس في المملكة خلال كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان ".

وأوضح آل الشيخ خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات، أن مجموعة التعليم في دول العشرين ناقشت استمرار التعليم خلال الأزمات والكوارث.