الخارجية تُعلن تأجيل السفر إلى الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، تأجيل السفر إلى الرياض، بسبب إغلاق الأجواء السعودية، عقب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا .

وأوضحت الخارجية وسفارة فلسطين لدى الأردن، أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين الى المملكة مؤقتا لمدة أسبوع قابل للتمديد.

وقالت الخارجية في بيان لها، "يتعذر على جميع المواطنين الذين سجلوا لدى الخارجية وحصلوا على الموافقات اللازمة، للسفر الى الرياض، خلال هذه الفترة"، مؤكدةً أنها ستعلن عن أية مستجدات تحصل في حينه، وفق وفا.

ودعت المواطنين الذين قاموا بشراء التذاكر للسفر الى الرياض مراجعة شركة الطيران بشأن تذاكرهم.