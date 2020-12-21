السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 927 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 927 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها الاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة .

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 11 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 779 موقعاً باستخدام 140926 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7592 طناً من النفايات، وأزالت 4253 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لاستقبال الشكاوى والملاحظات التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940) لمعالجتها، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة المجتمع.

// انتهى //

16:03ت م

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