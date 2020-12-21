السعودية اليوم / مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في "سدايا" يحقق فضية جائزة الملك عبد العزيز للجودة



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

حقق مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في الهيئة

ونوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله الغامدي بهذه الجائزة التي تتوج جهود المركز وتفانيه في تقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، منوهاً معاليه بالدور الذي يقوم به المركز للنهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ حيث إنه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الأذرع الثلاثة التابعة لـ "سدايا".

من جانبه أشاد معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت بالكوادر الوطنية وكفاءتها في تطوير التقنيات المتقدمة وإدارتها بالشكل الأمثل، مما أسهم في تطبيق المركز أعلى معايير التميز التي ترفع مستوى الأداء وترتقي برضا المستفيدين، وتعد دليلًا على ريادته على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتبرز دوره المهم في تحقيق أهدافه للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمية في المملكة.

وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين. كما تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.

وقد نجح مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في "سدايا " طوال الفترة الماضية في توفير المنتجات والخدمات المتقدمة التي تلبي المتطلبات الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير الخدمات والحلول الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد للمجتمع بأسلوبٍ سهلٍ وميسر، وتسهم في تفعيل وتسهيل الوصول إلى الخدمات والأدوات المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات مختلف الجهات الحكومية وتسهم في توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات في أقصر فترة ممكنة دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها بالقدر الممكن مثل: منصة "أبشر"، وبنك البيانات الوطني، وسحابة "ديم"، ومنصة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، ومنصة "نبأ"، فضلًا عن التطبيقات الذكية التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تخفيف آثار جائحة فيروس

وتسعى "سدايا" عبر ذراعها التشغيلي مركز المعلومات الوطني إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة حيث إنه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الأذرع الثلاثة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

15:41ت م

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الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسحقق مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المستوى الفضي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في فئة الجهات التابعة للوزارات في دورتها الخامسة.ونوه معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله الغامدي بهذه الجائزة التي تتوج جهود المركز وتفانيه في تقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، منوهاً معاليه بالدور الذي يقوم به المركز للنهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ حيث إنه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الأذرع الثلاثة التابعة لـ "سدايا".من جانبه أشاد معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت بالكوادر الوطنية وكفاءتها في تطوير التقنيات المتقدمة وإدارتها بالشكل الأمثل، مما أسهم في تطبيق المركز أعلى معايير التميز التي ترفع مستوى الأداء وترتقي برضا المستفيدين، وتعد دليلًا على ريادته على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتبرز دوره المهم في تحقيق أهدافه للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمية في المملكة.وتهدف جائزة الملك عبدالعزيز للجودة إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين. كما تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز التي تحقق أعلى مستويات الجودة بحصولها على التقدير اللائق على المستوى الوطني نظير ما حققته من إنجازات وبلوغها مرتبة متميزة بين أفضل المنشآت المحلية.وقد نجح مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في "سدايا " طوال الفترة الماضية في توفير المنتجات والخدمات المتقدمة التي تلبي المتطلبات الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير الخدمات والحلول الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد للمجتمع بأسلوبٍ سهلٍ وميسر، وتسهم في تفعيل وتسهيل الوصول إلى الخدمات والأدوات المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات مختلف الجهات الحكومية وتسهم في توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات في أقصر فترة ممكنة دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها بالقدر الممكن مثل: منصة "أبشر"، وبنك البيانات الوطني، وسحابة "ديم"، ومنصة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، ومنصة "نبأ"، فضلًا عن التطبيقات الذكية التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسيطرة على الوباء ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحترازات الوقائية الهادفة لمكافحة انتشاره التي تتمثل في منظومة "توكلنا" بما فيها تطبيق "تباعد".وتسعى "سدايا" عبر ذراعها التشغيلي مركز المعلومات الوطني إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية والحلول الرقمية للجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة حيث إنه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الأذرع الثلاثة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.// انتهى //15:41ت م0123

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