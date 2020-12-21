السعودية اليوم / أمانة الشرقية تفعل (4) مبادرات مجتمعية لتحسين المشهد الحضري بالخفجي



الخفجي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

فعلت أمانة الشرقية ، (4) مبادرات مجتمعية بمحافظة الخفجي أطلقتها خلال الشهر الماضي، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتهدف المبادرات لنشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع، والتي جاء من أبرزها مبادرة " ألوان وأشكال "؛لترسيخ ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة من العبث والكتابات المشوهة، وكانت عبارة عن طلاء المظلات بالواجهة البحرية.

كما شملت مبادرة " شواطئنا جميلة بنظافتها "، تنظيف الواجهة من النفايات والأعشاب، وتثقيف المتنزهين بضرورة عدم رمي النفايات بشكل عشوائي ورميها في الأماكن المخصصة لها، إضافة الى مبادرة " ازرع لبيئة أفضل "، لترسيخ ثقافة غرس الأشجار، والمحافظة عليها؛ لتساهم في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، وزيادة نصيب الفرد منها، مما يساهم ذلك في دعم خطة تحسين المشهد الحضري والبيئي، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة على الأشجار.

وهدفت مبادرة " شوارعنا جميلة " لطلاء الأرصفة في طريق الجامعة لنشر ثقافة الاهتمام بالممتلكات العامة، وإيجاد سبل السلامة المرورية والتي تقدمها البلدية والحرص على سلامة الفرد.

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15:39ت م

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