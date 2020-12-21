السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يطمئن على سير اختبارات الطلاب والطالبات



الباحة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أداء أكثر من 55 ألف طالب وطالبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة .

جاء ذلك عبر اتصال هاتفي مع مدير تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني ، حيث اطمأن سموه على سير اختبارات الطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية عبر

وأكد الدكتور الزهراني أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ماوفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة (مدرستي) التعليمية ، وبوجود نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة، منوهاً بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات.

كما عقد سمو أمير منطقة الباحة اجتماعاً في مكتبه ، بمدير شركة الاتصالات

// انتهى //

15:38ت م

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الباحة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أداء أكثر من 55 ألف طالب وطالبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة .جاء ذلك عبر اتصال هاتفي مع مدير تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني ، حيث اطمأن سموه على سير اختبارات الطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية عبر منصة مدرستي ، مع تأكيد سموه على أهمية تأدية الجميع لاختباراتهم بكل يسر وسهولة وبدون وجود عوائق تقنية سواء في الاتصالات أو الكهرباء .وأكد الدكتور الزهراني أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ماوفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة (مدرستي) التعليمية ، وبوجود نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة، منوهاً بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات.كما عقد سمو أمير منطقة الباحة اجتماعاً في مكتبه ، بمدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة المهندس عبدالله المرطان ومدير شركة الكهرباء بمنطقة الباحة المهندس صالح عسيري اثناء الاتصال بمدير التعليم، وتم خلاله مناقشة عدد من الملاحظات التي تستوجب وضع أسرع الحلول الفورية لها، مع اطلاع سموه على الجهود التقنية المقدمة خلال فترة الامتحانات ومدى شمولية الخدمات المقدمة في جميع المحافظات.// انتهى //15:38ت م0120

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