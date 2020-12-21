السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يطلع على جهود شركة "مرافق"



الدمام 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لمستفيدي "شركة مرافق" والحرص على الاستفادة من التقنية في ذلك، وتكثيف جهود التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية والطاقة الكهربائي.

ونوه سموه خلال اطلاعه بمكتبه اليوم على جهود شركة مرافق، قدمه رئيس الشركة محمد بن بركي الزعبي, بالتطور الذي شهده القطاع الخاص، ومساهمته في تقديم الخدمات العامة، مؤكداً أهمية العمل على استقطاب الكوادر الوطنية، وتأهيلها وتطويرها، والحرص على وضع الخطط اللازمة للتوسع في الخدمات، مع الأخذ بالاعتبار الطلب المتنامي وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواكبته، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أكد الزعبي, أن شركة مرافق تعمل على رفع كفاءة خدماتها، والحفاظ على مستوى الأداء وتعزيز ذلك، وتسعى للتكامل مع مختلف الجهات من أجل تقديم خدمات عالية الموثوقية.

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15:35ت م

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