السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على نظام "آمن"



الدمام 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، على نظام الربط التقني بين وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وشرطة المنطقة عبر منصة (آمن)، قدمه مدير شرطة الشرقية اللواء عبدالله القريش، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء علي الجامع، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة سليمان المزيني، ومساعد مدير شرطة المنطقة للضبط الإداري والمشرف على تقنية المعلومات العميد زياد الرقيطي.

وأكد سموه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- تخطو خطوات متسارعة للتحول نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وإيجاد قنوات فعالة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتيسير نقل المعلومة، وفق نظم عالية الموثوقية، قائمة على معايير أمنية عالية، وأهمية التطوير المستمر لنظام الربط، والعمل على الاستجابة للمستجدات، وتحسين كفاءة الأنظمة التقنية بما يضمن ديمومة العمل التطويري، مثمناً سموه الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الأمن لتطوير العمل الأمني، والاستفادة المثلى من التقنية في إدارة العمل الأمني وضبطه، متمنياً سموه لكافة القطاعات الأمنية التوفيق في أداء مهام علمهم.

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15:27ت م

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