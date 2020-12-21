شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية :ضرورة الاهتمام بتطوير خدمات مستفيدي «مرافق» والان نبدء بالتفاصيل

- أهمية الاستجابة الفاعلة للبلاغات والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لمستفيدي "شركة مرافق" والحرص على الاستفادة من التقنية في ذلك، وتكثيف جهود التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية والطاقة الكهربائي، وذلك خلال اطلاعه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) على جهود شركة مرافق، قدمه رئيس الشركة محمد بن بركي الزعبي.

ونوه سموه بالتطور الذي شهده القطاع الخاص، ومساهمته في تقديم الخدمات العامة، مبيناً أهمية العمل على استقطاب الكوادر الوطنية، والعمل على تأهيلها وتطويرها، والحرص على وضع الخطط اللازمة للتوسع في الخدمات، مع الأخذ بالاعتبار الطلب المتنامي وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواكبته، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم رئيس شركة مرافق محمد الزعبي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، مشيراً أن الشركة تعمل على رفع كفاءة خدماتها، والحفاظ على مستوى الأداء وتعزيز ذلك، مضيفاً أن الشركة تسعى للتكامل مع مختلف الجهات من أجل تقديم خدمات عالية الموثوقية.