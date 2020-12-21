شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على دور القطاع الخاص في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

- ضرورة اسهام الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية

- الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية والاستفادة من مخرجات الجامعات

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، على جهود شركة مرافق، قدمه رئيس الشركة المهندس محمد بن بركي الزعبي.

وأكد سموه على دور القطاع الخاص في التنمية، والاسهام في تقديم الخدمات بفاعلية وكفاءة، مؤكداً سموه على أهمية أن تراعي الشركة المعايير البيئة في أعمالها، وأن تحرص على الحد من تأثير العمليات الصناعية، والاسهام الفاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية، ومبادرات الحماية البيئية، وضمان أعلى مستويات الجودة في مختلف الأصعدة، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية، والاستفادة من مخرجات الجامعات في مجال تقنيات التحلية والانتاج المزدوج، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم رئيس شركة مرافق المهندس محمد الزعبي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، وحرص على تفعيل الدور المجتمعي للشركة، والالتزام بالمعايير البيئية.