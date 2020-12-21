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فيديو.. وزير الصحة : فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة وتجري متابعة تطوراته باهتمام بالغ.
وأشار إلى أن من الأمور المبشرة أن الإصابة به ليست أسوأ من الإصابة بالفيروس المتعارف عليه، ويجري حاليًا دراسة معدل الانتشار وغيرها من الأمور.
وأشاد بحرص القيادة على حماية المجتمع من خلال اتخاذ تدابير احترازية إضافية تمثلت في تعليق السفر إلى المملكة لدراسة تطورات الوضع.
وكانت وزارة الصحة كشفت عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (168 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (211) حالة.
وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (361178) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (352089) حالة.
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