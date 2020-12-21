الصحة: حالات كورونا الجديدة في السعودية 168 والوفيات 9

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (168 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (211) حالة فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (361178) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (352089) حالة.

تراجع حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كوفيد-19 ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على الجائحة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

لقاح كورونا دون فحوصات سابقة

وأوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الجميع بالحرص على أخذ لقاح كوفيد- 19 حتى لمن سبق تعافيهم من المرض.

وقال العبدالعالي: توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا.

وأوضح متحدث الصحة أنه بإمكان أي شخص أخذ لقاح كورونا دون إجراء فحوصات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة لتوزيع اللقاح يسبقها مرحلة استطلاع حالة الشخص من خلال بعض الأسئلة التي يوجهها له الفريق الطبي قبل حصوله على اللقاح.

