شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على مشاريع الإسكان ويسلم عدداً من منتجاته لمستفيدي الإسكان التنموي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين)، على مخطط الوادي ومخطط النخيل ومخطط مشارف القريات، لتنفيذ برامج الإسكان عليها بمحافظة القريات، مستمعاً من مدير عام فرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن هذه المخططات.

وشهد أمير منطقة الجوف توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي، كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية حياة ونادي الجوف الأدبي، ويمثلها رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط.

بعد ذلك سلم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عدداً من منتجات الإسكان لمستفيدي الإسكان التنموي المسجلين في جمعية الحياة، وكرّم الفريق التطوعي الإسكاني بالقريات ممثلاً بقائد الفريق عبدالهادي الثويني، مثمناً الجهود التطوعية التي يقوم بها المتطوعون في عدد من المجالات.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في شتى المجالات. رافق أمير الجوف وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.