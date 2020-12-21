شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» و«البيئة» يضبطان عدداً من مخالفي الصيد البحري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع حرس الحدود 17 قارباً من القوارب المخالفة لنظام الصيد، واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بمحافظة الليث، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن الفرق التفتيشية بمكتب الوزارة بمحافظة الليث قامت بعمل جولة، وتم ضبط 43 «مخدجة» شباك صيد نايلون، و2 شورات نايلون محظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وأفاد المهابي بأن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

من جهته أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقاً الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

من جهة أخرى تمكن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط 6 بنادق صيد بحري ومشك مع مخالفين خالفوا أنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغاً من حرس الحدود بمركز أبحر بضبط بندقيتي صيد بحري مخالفة مع مواطن، وبلاغاً آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة بضبط 3 مواطنين بحوزتهم 4 بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.