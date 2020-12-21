شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع ”الخليج 365” .. 59% راضون عن أول يوم اختبارات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أظهر استطلاع "اليوم" عن رضا 59% عن أعمال الاختبارات التي تجرى لأول مرة عن بعد ، وكان استبان "اليوم" : كيف كانت أول اختبارات عن بعد؟ وأكد 18% من المشاركين في الستطلاع بأن الاختبارات صعبة ، فيما رأى 22% أنها أكثر صعوبة من الاختبارات التلقيدية ، لكن 59% أكدوا أن الاختبارات كانت سهلة وفي المتناول.

وكانت انطلقت أمس اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، إلى الدخول بوقت مبكر على الاقل قبل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.