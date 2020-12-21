شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يومها العالمي .. 10 وظائف بـ"شؤون الحرمين" في اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

بناء على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن سعادة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة شؤون الحرمين عمر بن عبدالعزيز الحميدي عن طرح عدد (١٠) وظائف على نظام التعاقد، لمن يملكون الخبرة العلمية والعملية في اللغة العربية وتخصصاتها المختلفة.

وقال الحميدي يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، والاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة في اللغة العربية، وتوظيفها في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك إيماناً بأهميتها وضرورة تواجدها في كافة متطلبات سير الأعمال الإدارية والميدانية والعلمية والفكرية داخل الحرمين الشريفين.

وتواصل الرئاسة الاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والميدانية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- الرامية إلى تقديم منظومة خدمات متطورة وشاملة تلبي كافة رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين والزوار عند أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى المتابعة والتوجيه المستمر من معالي الرئيس العام لسير أعمال الإدارة العامة وما تتطلع إليه في خططها وأهدافها الاستراتيجية نحو تطوير وتأهيل الموارد البشرية بالرئاسة.