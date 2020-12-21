شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يُدشن مسابقة "تصميم حي سمايا" والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، من مكتبه اليوم، عبر الاتصال المرئي، المسابقة المعمارية الوطنية لتصميم "حي سمايا" التي تنظمها لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد القحطاني، أن مساحة الموقع المستهدفة في المسابقة تبلغ حوالي 130 ألف متر مربع في مدينة الخبر مخصصة للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تراعي التنوع والتجانس في الوحدات السكنية بما يحقق اشتراطات وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وجانب جودة الحياة وتشجيع المتسابقين على تصميم مبتكر يستغل المساحات ويراعي تواجد أماكن للترفيه والملاعب والحدائق الخاصة بالكبار والصغار، إضافة إلى مسارات للمشاة والدراجات الهوائية والمرافق العامة، كما يطل المشروع على شارع تجاري يؤمن دخلاً للمشاريع التجارية التي تعود أرباحها لصيانة وتشغيل الموقع.

يُذكر أن المسابقة أطلقت حساباً لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" سيتم من خلاله الإعلان عن التفاصيل كافة.