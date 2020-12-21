شكرا لقرائتكم خبر عن عبر انستغرام .. اليوم تنظم "ساعة حوار" حول الاختبارات الـ 7 مساء والان نبدء بالتفاصيل

تنظم صحيفة "اليوم" عبر انستغرام ، "ساعة حوار" عن دور الأسرة في الاختبارات عن بعد، مع الأستاذ ياسر السيد مشرف التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ولمدة ساعة. شاركنا واطرح سؤالك عبر هاشتاق #اسألضيفاليوم

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