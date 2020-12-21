شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 400 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 400 حقيبة شتوية في قرية دار ميا بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,400 فرد. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.

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