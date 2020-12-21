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الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على حائل حتى الـ9 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى التاسعة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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