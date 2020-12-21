الأرصاد : أمطار ‏رعدية ‏ورياح نشطة على حائل حتى الـ9 مساءً

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏والمحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى التاسعة ‏مساءً.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة ‏والغبار على أجزاء من منطقتي حائل ‏والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي ‏والأوسط ‏وشمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

