شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: «كورونا» المتحور ليس أسوأ من المتعارف عليه.. واللقاح فعال ضده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن فايروس كورونا المتحور تحت الدراسة وتتم متابعته باهتمام، مشددا على أن قيادة المملكة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نفهم طبيعة الفايروس المتحور.

وقال وزير الصحة: إذا أصيب شخص بفايروس كورونا المتحور -لا قدر الله-، فهو مشابه لفايروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة القريات، اليوم (الاثنين)، لحضور حفل تدشين مشاريع صحية تم إنجازها بتكلفة 56 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة تتجاوز 38 مليون ريال، بتشريف ورعاية من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مؤكدا أن وزارة الصحة مازال لديها مشاريع كثيرة في القريات وغيرها من محافظات ومناطق المملكة.