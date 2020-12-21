شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون معتمر ومصلٍّ في الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المصلين والمعتمرين والزائرين الذين قدموا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد تجاوز 4 ملايين ونصف المليون شخص، وذلك منذ تاريخ السماح بالصلاة والعمرة والزيارة في الحرمين وحتى بداية هذا الأسبوع.

وأكدت الرئاسة أن تفويج هذه الأعداد الضخمة، كان وسط إجراءات احترازية عالية الدقة والتزام تام بالترتيبات التي أقرتها الرئاسة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، بما يكفل سلامة وصحة الزوار والمعتمرين والمصلين.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أعلنت فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين منذ منتصف شهر صفر الماضي، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، ثم المرحلة التي تليها باستيعاب ما نسبته 75% ثم المرحلة الثالثة، والتي بلغت 100%؜ من طاقة الحرمين الاستيعابية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا، إذ بدأت هذه المرحلة منذ منتصف شهر ربيع الأول الماضي.