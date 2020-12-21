4.5 مليون معتمر ومصلٍّ في الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون معتمر ومصلٍّ في الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المصلين والمعتمرين والزائرين الذين قدموا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد تجاوز 4 ملايين ونصف المليون شخص، وذلك منذ تاريخ السماح بالصلاة والعمرة والزيارة في الحرمين وحتى بداية هذا الأسبوع.
وأكدت الرئاسة أن تفويج هذه الأعداد الضخمة، كان وسط إجراءات احترازية عالية الدقة والتزام تام بالترتيبات التي أقرتها الرئاسة، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، بما يكفل سلامة وصحة الزوار والمعتمرين والمصلين.
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أعلنت فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين منذ منتصف شهر صفر الماضي، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال ما نسبته 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، ثم المرحلة التي تليها باستيعاب ما نسبته 75% ثم المرحلة الثالثة، والتي بلغت 100% من طاقة الحرمين الاستيعابية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا، إذ بدأت هذه المرحلة منذ منتصف شهر ربيع الأول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 4.5 مليون معتمر ومصلٍّ في الحرمين الشريفين منذ بدء خطة العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.