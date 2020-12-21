شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إحالة طبيبة تعمل دون ترخيص إلى النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اكتشفت إدارة الالتزام بصحة الطائف طبيبة تعمل بمنشأة طبية خاصة غير مرخص لها بالعمل، وليست على كفالة صاحب المنشأة، وليس لديها تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم «صحة الطائف» سراج الحميدان، أن إدارة الالتزام أصدرت قرارا بإيقاف الطبيبة عن العمل بشكل فوري، وإحالة القضية إلى النيابة العامة وإلى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار الحميدان إلى أن الشؤون الصحية بالطائف أحالت الطبيبة إلى النيابة بسبب عملها دون تصنيف مهني أو رخصة مزاولة المهنة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنشأة الصحية التي قامت بتشغيل الطبيبة بشكل مخالف.

يشار إلى أن إدارة الالتزام تقوم بجولات مكثفة على المؤسسات الخاصة بهدف التأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، وكذلك مدى التزام الممارسين الصحيين من الأطباء وبقية التخصصات برخص مزاولة المهنة والتصنيف المهني باعتبارها شرطا لممارسة المهنة.