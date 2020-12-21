شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار لخلاف بينهما في الخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة الخرج بحق عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك لإقدامه على قتل خالد بن فراج بن حماد الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.