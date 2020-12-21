شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة عن فوز النيابة العامة بجائزة الجودة والتميز المؤسسي.
وأكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب استمرارية تطوير أعمال النيابة العامة وَفْق أعلى معايير الجودة للرقي بجميع الخِدْمات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الجائزة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي بين القطاعات، والتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية .
الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي جائزة وطنية على مستوى المملكة، وتستهدف جميع القطاعات بالمملكة، وتعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي.
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