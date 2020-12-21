شكرا لمتابعة خبر عن السجن وغرامة 400 ألف ريال عقوبة التزوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تنص المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه ‏يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي: تنص المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه ‏يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي: - أوراقاً تجارية. -أوراقاً مالية. -الأوراق الخاصة بالمصارف. - وثائق تأمين.

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