شكرا لمتابعة خبر عن حالات مستثناه من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بينت وزارة الداخلية الحالات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الدولية بالمملكة لمدة أسبوع، وأولها الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة. بينت وزارة الداخلية الحالات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الدولية بالمملكة لمدة أسبوع، وأولها الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة. كما شمل الاستثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور. وأشارت الوزارة الاستثناء يتضمن أيضا الحالات التي ترى الجهات استثنائها من الإجراءات المتعلقة بقرار التعليق.

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