السعودية تدين استهداف المنطقة الخضراء ببغداد وتؤكد تضامنها مع العراق

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوزارة- في بيان لها- مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

يُذكر أنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد –أمس الأحد- بمجموعة من صواريخ الكاتيوشا، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية على الصواريخ.

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