«الزكاة والدخل» تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جائزة «أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية»، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، والذي نظمته شركة «إنفورما للمعارض»، وذلك على إثر النجاح الذي حققته مبادرة «أكاديمية الزكاة والدخل» في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيمانًا منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق استراتيجية الهيئة «2020 - 2022»، والتي تهدف في إطار مجموع أهدافها إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، اعتمادًا على مُمَكِّن «كفاءات من أجل المستقبل»، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: «إن حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتًا على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية».

وأضاف: «يتولى فريق عمل رأس المال البشري في الهيئة، ممثلًا بإدارة تطوير الكفاءات، الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة».