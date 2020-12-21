القبض على 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية خادشة في مكان عام بجدة

عقب انتشار فيديو لها بمواقع التواصل..
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على ثلاثة رجال وامرأة، بعد ملاسنة كلامية بينهم بمدينة جدة، انتشر فيديو لها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إنه تم القبض على أربعة مواطنين (ثلاثة رجال وامرأة) تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وأوضح الغامدي، أن ذلك جاء بعد انتشار مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة؛ حيث تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم.
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