السديس يوجه بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي، وترشيح خطاط كسوة الكعبة مديرًا لها، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للغة العربية».

وقال السديس- في بيان نشر على موقع الرئاسة الإلكتروني- إنه حري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرص والاهتمام باللغة العربية، وحري باللغة العربية أن تعلم وتدرس في الحرمين الشريفين، فيجمع لها قدسيتها، كلغة خالدة حاوية للقرآن ومعانيه، ومدونةٍ للحديث الشريف، ولسان أهل الجنة وقدسية للمكان والزمان، وذلك بإنشاء أكاديمية للخط العربي فيهما.

وأكد السديس، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة، على الاهتمام بالعلم وأهله بشكل عام، وعلوم الدين واللغة بشكلٍ خاص.

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