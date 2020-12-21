السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بالمنطقة



عرعر 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان الذي أطلع سموه على آلية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول المقامة - عن بُعد - لطلاب وطالبات مدارس المنطقة.

‏‎واطمأن سموه على سير الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع, منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بجميع الظروف من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

ودعا سموه أولياء الأمور لبذل قصارى جهودهم لتوفير البيئة الملائمة لأبنائهم لأداء اختباراتهم بالصورة المثلى، مشيداً بدور ‎وزارة التعليم في توفير منصات التعليم - عن بُعد -، بكفاءة وفاعلية عالية لتمكين الطلاب والطالبات من الدراسة من منازلهم واستمرار عمليتهم التعليمية وأداء الاختبارات الفصلية .

// انتهى //

13:51ت م

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