السعودية اليوم / 1077 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات



أبوظبي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1077 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 194.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 639 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 169.840حالة .

// انتهى //

13:48ت م

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أبوظبي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1077 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاتينِ اثنتينِ، و845 حالة شفاء.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 194.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 639 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 169.840حالة .// انتهى //13:48ت م0073

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