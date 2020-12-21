السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع مجلس أمناء جائزة منطقة الحدود الشمالية " كفو "



عرعر 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع مجلس أمناء جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو".

وناقش الاجتماع ما جرى من أعمال خلال الفترة الماضية، وجدولة الموضوعات المنجزة، كما جرى التأكيد على الاستمرار في إنجاز المهام المحددة وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وحل جميع المعوقات التي قد تحدث من خلال الظروف المحيطة.

واستعرض الاجتماع فروع الجائزة التي تشمل القطاع الحكومي، لأفضل مشروع حكومي تنموي، ولأفضل مشروع ومبادرة لتطوير رأس المال.

وتشمل فروع الجائزة القطاع الخاص لجائزة أفضل شركة رائدة "الصغيرة والمتوسطة" وأفضل مسؤولية اجتماعية للشركات، وكذلك القطاع غير الربحي: لأفضل مشروع تنموي غير ربحي، وأفضل مشروع استدامة مالي، وجائزة أفضل منظمة غير ربحية ناشئة، وأفضل منظمة تطوعية.

وشملت فروع الجائزة: الأفراد.. لأفضل عمل في التطوع، والخط العربي، والقصة القصيرة، والمقاطع التمثيلية، والمواهب الناشئة، والأسر المنتجة، وريادة الأعمال، والمشروعات التقنية، جائزة الطالب المتميز.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن جائزة "كفو" تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها الحكومية والخاصة وغير الربحية وفق المعايير المعتمدة بكل شفافية ووضوح ومن خلال الاسترشاد بالتجارب المحلية والدولية الناجحة، للمبادرة والمساهمة في التنمية بجميع أبعادها، وتسعى لتحفيز وبناء القدوة الوطنية بمصداقية ومهنية، وتنمية روح التنافس بين الأفراد والقطاعات لتحقيق التميز الفردي والمؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية والقيمية للجائزة، متطلعًا أن يكون الفوز بجائزة "كفو" مدخلًا ومحفزًا للفائزين للترشح لجوائز محلية ودولية وأن يكون لأمانة الجائزة الدور الكبير في توظيف الفائزين كنماذج محفزة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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13:44ت م

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