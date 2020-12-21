السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين



حجة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر 2020م، خدماتها في قسم الطوارئ لـ 432 مستفيداً، ولقسم الباطنية 275 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 167 مستفيدًا، ولقسم المصابين بالأوبئة 285 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف قدمت الخدمات لـ 680 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 97 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، ولقسم التوليد 4 حالات، ولقسم التغذية العلاجية 148 مستفيداً، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما استفاد من قسم المختبر 450 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,124 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 7 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 427 مستفيداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 639 فرداً.

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13:36ت م

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