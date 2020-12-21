شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشاجرة كلامية .. إيقاف ثلاثة رجال وامرأة في بجدة والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهم، (أربعة مواطنين - ثلاثة رجال وامرأة - تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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