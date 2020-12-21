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خبير أرصاد: اليوم البداية الفعلية لفصل الشتاء وتدني درجات الحرارة
الشمس تتعامد على مدار الجدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير أرصاد جوية أن يكون اليوم الاثنين، البداية الفعلية لفصل الشتاء وتدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
وقال خبير الأرصاد، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”: “يبدأ الانقلاب الشتوي لتعامد الشمس على مدار الجدي”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تشمل السواحل منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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