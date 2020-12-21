خبير أرصاد: اليوم البداية الفعلية لفصل الشتاء وتدني درجات الحرارة

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير أرصاد جوية أن يكون اليوم الاثنين، البداية الفعلية لفصل الشتاء وتدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقال خبير الأرصاد، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”: “يبدأ الانقلاب الشتوي لتعامد الشمس على مدار الجدي”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

