صور.. وفاة شخص في انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد بالباحة

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أسفر حادث انقلاب شاحنة بعقبة الملك فهد في الباحة، عن وفاة أحد الأشخاص متأثراً بإصابته في الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب مساء اليوم الأحد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود انقلاب شاحنة من نوع دينه ووجود إصابة محتجزة بداخلها.

وتابع الزهراني أن فرق الدفاع المدني تولت فك الاحتجاز وبعد الكشف على الإصابة من قبل الفرقة الإسعافية اتضح أنه قد فارق الحياة.

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ أو عن طريق تطبيق أسعفني عبر الأجهزة الذكية، لا قدر الله، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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