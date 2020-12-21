شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «مضاربة الكورنيش».. إيقاف 3 رجال وامرأة في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهم، (أربعة مواطنين - ثلاثة رجال وامرأة - تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وكان مرتادو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد تداولوا مقطع فيديو يظهر تجمعا لعدد من الأشخاص على كورنيش جدة، بينهم فتاة، اشتركوا في ملاسنة كلامية أمام العامة، تضمنت إطلاق شتائم وعبارات خادشة للحياء، إذ طالب المغردون بضرورة تطبيق النظام بحق المخالفين في الأماكن العامة، معربين عن استيائهم من وجود مثل هذه التصرفات التي لا تعكس أخلاق ومبادئ أفراد المجتمع السعودي الذي يتسم بالاحترام والتقدير.
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