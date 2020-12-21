ضبط طبيبة تعمل بشكل مخالف في إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ضبطت إدارة الالتزام بمديرية الشؤون الصحية بالطائف طبيبة تعمل بشكل مخالف في منشأة طبية خاصة. ضبطت إدارة الالتزام بمديرية الشؤون الصحية بالطائف طبيبة تعمل بشكل مخالف في منشأة طبية خاصة. وأوضحت الإدارة، وفقا لـ"سبق"، أن الطبيبة لا تمتلك رخصة مزاولة المهنة، وليست على كفالة صاحب المنشأة. وقررت الإدارة إيقاف الطبيبة عن العمل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة ولجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.

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