وفاة شاعر الدعوة "راجح العجمي"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفى شاعر الدعوة راجح العجمي؛ اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض، وسيُصلى عليه عصر اليوم في الدلم.

وكان الراحل قد استغل شعره في النصح والوعظ من أحداث الزمن وتقلباته حيث نالت قصائده إعجاب الكثيرين من محبي الشعر النبطي.

ويذكر أنه له قصيدة كأنما رثى فيها نفسه وهو على قيد الحياة، وشرح فيها أهوال الجنازة والدفن، حيث رثى المغردون الراحل وتناقلوا أبياته.