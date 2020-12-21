قرقاش: تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة هو التطور الأبرز في الأزمة

أشاد بجهود السعودية واتفاق الرياض
أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، الدكتور أنور قرقاش، أن الجهود السعودية الحثيثة ثبَّتت اتفاق الرياض وأسفرت عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال قرقاش- عبر تويتر- عن «تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض، هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في ٢٠٢٠».
وتابع قرقاش قائلًا إن «الجهود السعودية الحثيثة ثبَّتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكل القوى المعارضة للانقلاب الحوثي».
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إلى أن «المبادرة الآن في يد اليمنيين، للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».
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