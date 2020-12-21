شؤون الأسرة: 16 ألف ريال متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية

أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية يبلغ (16,125) ريالًا.

ونشر المجلس- عبر حسابه على تويتر- إنفوجرافًا، ذكر فيه أن أعلى إنفاق شهري للفئة العمرية (60 – 64) سنة بلغ (23435) ريالًا، فيما كان أعلى متوسط إنفاق شهري للفئة العمرية (55 – 59) سنة هو (21840).

وأضاف المجلس أنه- وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء- فإن أدنى متوسط إنفاق شهري لرؤساء الأسر فئة (20 – 24) هو (9146) ريالًا.

وأشار المجلس إلى أن مجموعة الإنفاق الرئيسة للأسرة كانت كالتالي: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، والمطاعم والفنادق، والتعليم، والترفيه والثقافة، والنقل، والصحة، وتأثيث المنزل، والسكن والكهرباء والمياه والغاز، والملابس والأحذية، والأغذية والمشروبات.

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