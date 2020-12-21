تعرَّف على الفئات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية السعودية

لمدة أسبوع قابلة للتمديد..
أوضحت وزارة الداخلية الفئات المستثناه من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية السعودية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.
وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن الاستثناءات من قرار تعليق الرحلات الدولية السعودية تشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة إذ يسمح لها بالمغادرة.
وكذلك استثناء الحالات التي ترى الجهات استثنائها من الإجراءات من قرار تعليق الرحلات الدولية السعودية وأيضًا حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور.
وكانت المملكة اتخذت قرارا تعليق الرحلات الجوية الدولية السعودية من وإلى بناء على ما رفعته وزارة الصحة من انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا «كوفيد-19» في عدد من الدول.
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